Wildeshauser Gymnasiasten Ausgezeichnet: Mit dem Kurzfilm in die 1980-er Jahre

Wildeshausen Spannende, informative oder kritische Kurzfilme: Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wildeshausen haben erfolgreich an verschiedenen Video-Wettbewerben teilgenommen. Zwei Gruppen wurden nun sogar für ihre Filme ausgezeichnet.

Beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen überzeugten Yasemin Alkanat, Antonia Bitter, Leonie Leßmann und Alexandra Nickov mit einer spannenden Entführungsgeschichte. Drehbuch, Sprache und Text vom Film „Camouflage“ waren dabei auf Französisch. Die Handlung spielt in den 1980-er Jahren. „Wir haben uns von Serien aus der Zeit inspirieren lassen“, erzählte Leonie. Die vier Zehntklässlerinnen agierten dabei sowohl vor als auch hinter der Kamera. Gedreht wurden die Sequenzen mit einer Spiegelreflexkamera.

„Wir haben gleich mit mehreren Teams aus der Klasse 10 a teilgenommen“, berichtete Lehrerin Annemarie Reemts. „Ihr könnt stolz sein auf euren Erfolg“, gratulierte sie ihren Schülerinnen zum dritten Landespreis.

Bereits zum zweiten Mal erfolgreich waren Finn Drews, Malte Rademacher und Sten Schoof. Im vergangenen Jahr wurden die drei Schüler beim „Europäischen Wettbewerb“ auf Landesebene ausgezeichnet – in diesem Jahr gab es sogar eine Auszeichnung auf Landes- und Bundesebene. Inspiriert vom Wettbewerbsthema „Klima in Europa“ setzten sich die Neuntklässler in ihrem Film „The climate“ mit der Klimaveränderung, Klimazielen und Klimaprotesten auseinander. Für den fünfminütigen Film begleiteten sie auch eine Fridays For Future-Demonstration in Bremen mit der Kamera, führten Interviews – und das alles außerhalb der Schulzeit.

Auch Schulleiter Andreas Langen gratulierte. „Ihr habt mit euren Filmen Großartiges geleistet und euch die Preise verdient“, sagte er.