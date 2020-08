Wildeshauser Vhs-Programm Ist Da: Neues Erscheinungsbild nach 65 Semestern

Wildeshausen Etwas größer kommt es daher, und auch im Inneren sieht das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen anders aus als in den Vorjahren. Passend zur neugestalteten Homepage der VHS erscheint auch das Heft für das zweite Halbjahr 2020 nach 65 Semestern in einem neuen Erscheinungsbild. „Die Schrift ist größer und das Stichwortverzeichnis ist neu. Damit soll man sich noch schneller zurecht finden“, erzählte Antina Peters, die das neue Heft gemeinsam mit Maren Bening zusammengestellt hat.

Doch nicht nur optisch hat sich etwas verändert, auch inhaltlich. Die wichtigsten Zahlen zum neuen Programmheft der VHS Wildeshausen im Überblick:

Auswirkungender Corona-Krise Die Volkshochschule (VHS) Wildeshausen hatte in den vergangenen Monaten auch mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. „Von Mitte März bis Mitte Mai ist alles ausgefallen. So hatten wir natürlich deutlich weniger Stunden“, erläuterte VHS-Leiter Hinrich Rick­lefs. Wirtschaftliche Auswirkungen habe die Corona-Krise auf die VHS bisher nicht in großem Umfang gehabt. „Aber die Pandemie darf natürlich nicht fünf Jahre dauern“, meinte Ricklefs. Wenn die Sicherheit für alle Menschen wieder gegeben sei, auch wieder unter Leute zu gehen, würden viele nachholen, was nun einige Zeit lang nicht ging. Davon ist der VHS-Leiter überzeugt. „Egal ob Restaurant- oder Theaterbesuche oder eben Kurse bei der VHS besuchen.“ Mehrarbeit durch die Corona-Krise hat das VHS-Team: „Wir haben vor den Sommerferien das Programm entwickelt in der Hoffnung, dass das so umsetzbar sein wird. Jetzt, wo die Zahlen wieder steigen, müssen wir neu planen“, meinte Rick­lefs. Zugute kommen würde der VHS, dass eigene Räume zur Verfügung stehen. „So können überhaupt Kurse stattfinden.“ Einige Kurse werden „aufgeteilt“, berichtete die stellvertretende VHS-Leiterin Karin Köpke. Beispielsweise tritt Sänger und Kabarettist Pago Balke im November zweimal hintereinander auf. „Im Rathaussaal können so bei jedem Auftritt 45 Personen dabei sein“, meint Köpke.

7 Fachbereiche gibt es: „Mensch, Gesellschaft und Umwelt“, Kultur & Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Beruf & EDV, Grundbildung & Schulabschlüsse und „Junge VHS“.

437 Kurse werden angeboten, inklusive 55 Vorankündigungen. Dazu kommen noch Lernförderkurse. „Im ersten Halbjahr hatten wir 574 Kurse, aber in der zweiten Jahreshälfte sind es immer rund 20 Prozent weniger“, erklärte Bening.

198 Dozenten sind in diesem Semester im Einsatz, davon 24 Festangestellte.

85 neue Kurse sind im Programm enthalten. „Das ist etwa ein Fünftel, auch da bleiben wir auf dem Niveau der Vorjahre“, so Bening.

10 500 Programmhefte sind gedruckt worden. 2450 davon liegen am Samstag, 22. August, der Nordwest-Zeitung in Dötlingen, Harpstedt und Wildeshausen bei. Außerdem sind sie als Beilage im E-Paper zu finden. Außerdem gibt es die gedruckten Exemplare bei der VHS und in „Geschäften“ des öffentlichen Lebens. „Es kann natürlich auch bei uns angefordert werden“, so Bening.

6 Möglichkeiten zur Kursanmeldung gibt es: Online auf der VHS-Homepage (www.vhs-wildeshausen.de), per E-Mail (info@vhs-wildeshausen.de), telefonisch (Telefon 04431/71622), persönlich im VHS-Büro (Wittekindstraße 9 in Wildeshausen), schriftlich oder per Fax (Anmeldeformular im Programmheft).

24 Preistipps gibt es, beispielsweise ein Vortrag von Heimatforscher Alfred Panschar über die Villa Knagge. Außerdem gibt es den Treuebonus, einen Tandempreis und die Freundschaftswerbung. Auch einen Frühbucherrabatt gibt es, dieser gilt bis zum 4. September oder einen Monat vor Kursbeginn.

Auch einige „Highlights“ im Programmheft hat das Team der VHS vorgestellt.

• Gesundheit

In einem Online-Kochkurs wird ein herbstliches Menü gezaubert. „Mit anderen live kochen bekommt in der Corona-Krise einen ganz neuen Stellenwert“, ist sich Maren Bening sicher. Auch den Kursus „Entspannt ins Wochenende“ könne sie empfehlen.

• Fremdsprachen

„Es gibt wieder Englisch am Abend und den Bildungsurlaub Französisch, den wir zuletzt nicht im Programm hatten“, freut sich Antina Peters. Auch ein Deutsch-Kursus für höheres Sprachniveau wird angeboten.

• Studienreise

Fast alle Studienreisen, die in diesem Jahr abgesagt werden mussten, konnten verschoben werden. Dafür stehen bereits neue Daten fest. „Auch für die Luxemburg-Fahrt im September gibt es einen Ersatztermin, vom 19. bis 25. September 2021“, erläuterte die stellvertretende VHS-Leiterin Karin Köpke. Das neue Datum sei allerdings noch nicht im Programmheft.

• Digitalisierung

Online läuft außerdem ein Kursus mit verschiedenen Modulen zur „Online-Moderation“. Dabei soll Dozenten vermittelt werden, was beim „virtuellen Klassenraum“ zu beachten ist.

• Sonstiges

Einige fürs Wildeshauser Stadtjubiläum geplante Termine stehen noch, wie beispielsweise „Die VHS singt“. Auch Hauptschulabschluss-Kurse sind wieder geplant.