Wildeshausen „Ich war sehr geschockt“, sagt Jasper Damke. Und: „So etwas hatte ich bisher nicht erlebt.“ Dennoch schritt der heute 17-jährige Schüler beherzt ein und wies den Schreihals in seine Grenzen. Für seinen Mut erhielt Jasper Damke am Freitag den Zivilcouragepreis der Stadt Wildeshausen.

Und das war passiert: An der Bushaltestelle vor der Realschule herrschte am 27. Februar gegen 16 Uhr dichtes Gedränge. Kaum hatte der Busfahrer die Tür des Fahrzeugs geöffnet, brüllte er den damals 13-jährigen Matthew Wollin wegen seiner dunklen Hautfarbe an. Sätze wie „Mach den Weg frei, du Neger!“ oder „Geh doch nach Afrika!“ seien gefallen. Der 13-Jährige war sprachlos. Jasper Damke, als Zehntklässler damals einer der ältesten Schüler, reagierte. Er fragte den 54-jährigen Busfahrer, warum er sich auf dieses Niveau herablasse, und holte eine Lehrkraft dazu. Der Busfahrer habe jedoch kommentarlos die Tür geschlossen und sei abgefahren, erinnert sich Damke.

Realschulrektor Jan Pössel wollte den Vorfall nicht stillschweigend hinnehmen. Er sprach mit den Schülern und informierte den Kreis, der für die Schülerbeförderung zuständig ist. Die Eltern von Matthew Wollin stellten Strafanzeige. Der Busfahrer musste 400 Euro Strafe zahlen, 150 Euro an den Kinderschutzbund überweisen und verlor seinen Job bei dem Busunternehmen. „So ein Verhalten ist nicht zu tolerieren“, sagte Pössel. „Rassismus ist kein Kavaliersdelikt.“ Ausdrücklich lobte er Jaspers Einsatz: „Viele Leute, auch in meinem Alter, hätten das nicht getan.“ Die Realschule habe 830 Schüler aus über 30 Nationen. „Wir brauchen hier Schüler, die den Rücken gerade machen.“

Bürgermeister Jens Kuraschinski hatte von dem Vorfall am Rande der Abschlussfeier der Realschule im Sommer erfahren und den Schüler beim Präventionsrat als Preisträger ins Gespräch gebracht. „Die Ehrung soll Menschen ermutigen, häufiger Zivilcourage zu zeigen“, sagte Kuraschinski. Er überreichte Urkunde und einen Gutschein für einen Segelflug. Weil Damke in Ostrittrum lebt, begrüßte Kuraschinski bei der Feierstunde im Stadthaus auch seinen Dötlinger Amtskollegen Ralf Spille sowie seine ehrenamtlichen Stellvertreter Evelyn Goosmann und Wolfgang Sasse. Jasper, der heute das Berufliche Gymnasium besucht, war in Begleitung seiner Eltern Kirsten und Stephan Damke sowie seiner Schwester Johanna (7) gekommen.

Martin Klinger vom Präventionsteam des Polizei-Kommissariats und Leiter des Arbeitskreises Verkehr/Sicherheit/Zivilcourage im Präventionsrat der Stadt, sagte, die Jugendlichen seien heute besser als ihr Ruf. Zugleich rief er dazu auf, Verstöße mutig zu benennen. Gerke Stüven, neue Leiterin des Kommissariats, freute sich, bereits an ihrem zweiten Arbeitstag in Wildeshausen, zur Preisverleihung zu kommen. Um Verantwortung zu übernehmen, müsse man keine Polizeiuniform tragen. „Jeder kann seinen Beitrag leisten“, sagte sie. Manchmal genüge schon ein Anruf unter 110. Stüven lud Jasper Damke ein, nach der Schulausbildung zur Polizei zu kommen.