Birkenheide Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Gärtnerei an der Birkenheider Straße ein. Nach Polizeiangaben hebelten sie die Tür eines Gewächshauses auf und suchten in den dortigen Büroräumen gezielt nach Wertsachen und Bargeld. Zur möglichen Beute äußert sich die Polizei nicht. Hinweise zur Tat, die sich zwischen Dienstagabend, 18.45 Uhr, und Mitttwochmorgen, 6.45 Uhr, ereignete, werden unter Telefon 04431/9410 entgegengenommen.