Blaues Wunder

Leuchtend blau schimmert es an vielen Stellen auf diesem Gerstenacker an der Wildeshauser Landstraße bei Havekost. Zehntausende Kornblumen breiten sich zwischen den Halmen aus. Als eines der bekanntesten Ackerwildkräuter war der Korbblütler früher überall im Wintergetreide anzutreffen. Inzwischen ist die Kornblume durch Saatgutreinigung und Herbizide in vielen Bereichen stark zurückgegangen. Häufiger ist sie noch in Wildblumenmischungen anzutreffen. Untersuchungen zeigen, dass diese Art sehr gerne von Honigbienen, Schwebfliegen oder Steinhummeln, aber auch von Schmetterlingen wie dem Tagpfauenauge (freigestelltes Bild) angeflogen wird.BILDer: