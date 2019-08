18-jährige Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 18-jährige Frau am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall In Hockensberg erlitten. Sie war gegen 12.30 Uhr aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf der Iserloyer Straße (Fahrtrichtung Dötlingen) in Höhe einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und geriet ins Schleudern. Auf der anderen Straßenseite kollidierte sie mit der Fahrerseite ihres Pkw mit einer Birke. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die K 237 war wegen der Unfallaufnahme kurzfristig für rund eine halbe Stunde gesperrt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 15 000 Euro. BILD: