Achternholt /Littel Eine leblose Person ist am Montagabend von der Freiwilligen Feuerwehr Littel auf dem ehemaligen Munitionslager am Litteler Fuhrenkamp geborgen worden. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Frank Kirsch mitteilt, war die Wehr am Montag um 19.32 Uhr zunächst zu einem Hilfeleistungseinsatz nach Achternholt gerufen worden. Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionslagers war eine hilflose Person in einem Gebäude vermutet worden.

Polizei und Rettungsdienst, die bereits vor Ort waren, hätten vor einem vermieteten Bunker starken Benzingeruch wahrgenommen. Da sich die Tür des Bunkers – der unter anderem als Bastelwerkstatt für Oldtimer genutzt wurde – nicht öffnen ließ, wurde die Litteler Wehr hinzugerufen, so Kirsch. Die in dem Gebäude vermutete Person wurde dort tatsächlich aufgefunden. Sie konnte von zwei Trupps unter Atemschutz nur noch leblos geborgen werden.

Die ehemaligen Lagerstätten auf dem Gelände würden heute als umgangssprachlich „private Bunker“ vermietet werden, berichtet Kirsch. Außerdem werde das Gelände vom LGLN-Kampfmittelbeseitigungsdienst genutzt.

Die Feuerwehr Littel war mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften im Einsatz. Außerdem waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Notfallseelsorger zur eventuellen Betreuung von Familienangehörigen vor Ort.