24 Tempo-Verstöße in drei Stunden

Achternmeer 24 Tempo-Verstöße stellte die Polizei fest bei einer Geschwindigkeitsmessung am Donnerstag in Achternmeer. In der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr wurde die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern auf der Ammerländer Straße in einem 50 km/h-Bereich überwacht.

Bei den 24 Verstößen in beiden Fahrtrichtungen müssen sich in zwölf Fällen die Fahrer auf ein Fahrverbot einstellen. Das schnellste Fahrzeug war mit 90 Stundenkilometern unterwegs. Erschreckend hoch war nach Angabe der Polizei auch die Geschwindigkeit eines Lkw mit Anhänger, der mit 79 km/h durch die geschlossene Ortschaft fuhr.