Einbrecher öffnen Fenster gewaltsam

Achternmeer Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Korsorsberg“ in Achternmeer vermeldet die Polizei für den Zeitraum, Samstag, 9. November, 20 Uhr, bis Sonntag, 10. November, 16.20 Uhr. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten bislang unbekannte Täter in das Haus ein. Im Gebäude wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/941-115 in Verbindung zu setzen.