Einbrecher steigen durchs Fenster ein

Achternmeer Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 28. Dezember, 8.30 Uhr, bis Donnerstag, 2. Januar, 18 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Achternmeer ein. Die Einbrecher versuchten in das Gebäude an der Korsorsstraße im Bereich der Straße „Achtern Busch“ durch ein aufgehebeltes Fenster einzusteigen. Da diese Aktion scheiterte, entnahmen sie aus einem Gartenhaus einen Holzspalter und Spaltkeil und öffneten so ein Fenster. Unter anderem wurden Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.