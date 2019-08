Achternmeer Der Alarm kam in der Nacht zum Samstag um 2.06 Uhr: Die Feuerwehr Achternmeer wurde in die Straße Am Ring gerufen. Als die Kameraden dort eintrafen, brannte ein Doppelcarport mit zwei Pkw direkt neben einem Doppelhaus bereits lichterloh.

Umgehend bauten zwei Atemschutztrupps eine Riegelstellung zum Wohnhaus auf, um dieses vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht, sodass keine Lebensgefahr bestand. Bei dem Feuer wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden die Motorhauben der Autos für Nachlöscharbeiten geöffnet, um auch Glutnester löschen zu können. Zudem kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

20 Feuerwehrleute aus Achternmeer sowie 16 weitere aus Jeddeloh und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg waren im Einsatz, bis nach gut zwei Stunden „Feuer Aus“ an die Großleitstelle gemeldet werden konnte. Ein Lob richtet die Feuerwehr an die Bewohner des Hauses und Nachbarn: Der Einsatzort war auf einem Hintergrundstück, die Anlieger lotsten die Feuerwehr dorthin, sodass keine wertvolle Zeit verloren ging.

Um 4.15 Uhr war die Arbeit der Feuerwehr erledigt, sie übergab an die Polizei. Diese ermittelt nun, denn die Brandursache ist bisher noch unklar. Der Carport und beide Autos sind weitgehend ausgebrannt, zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.