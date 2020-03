Ehrungen

Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold erhielt der 1. stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Hattendorf (Feuerwehr Altmoorhausen). Das Ehrenkreuz in Silber ging an Wardenburgs Gemeindebrandmeister Herwig Grotelüschen (Feuerwehr Littel) und an den Wildeshauser Stadtbrandmeister Helmut Müller.

LFV-Ehrennadel in Bronze: Heino Scholte (Achternmeer), Johann Brinkmann (Feuerwehr Prinzhöfte), Günther Auffarth (Bergedorf).

LFV-Ehrennadel in Silber: Günter Wachendorf (Colnrade), Johann Neuhaus (Prinzhöfte-Horstedt), Hergen Schütte (Dingstede) und Klaus Stolle (Huntlosen).

Verdienstmedaille in Silber des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes (OFV): Hans-Hermann Budde (Huntlosen); Verdienstmedaille in Gold des OFV: Gerhard Scholz (Sandhatten).

Mit der Ehrennadel in Gold für Förderinnen des Feuerlöschwesens im OFV wurde Birgit Jacobs, langjährige Reinigungskraft in der FTZ in Ganderkesee, geehrt.