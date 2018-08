Zehnjährige von Auto erfasst

Achternmeer Zu einem Verkehrsunfall mit einer Zahnjährigen ist am Freitag gegen 13.25 Uhr auf der Korsorsstraße/Ecke Am Korsorberg in Achternmeer gekommen. Aus einem dortigen Linienbus stieg das Mädchen aus und überquerte hinter dem Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht die Fahrbahn. Dabei übersah es den Kleinwagen eines 32-jährigen Fahrzeugführers, der langsam im Gegenverkehr an dem Bus vorbeifuhr. Das Kind wurde zwar nur leicht vom Fahrzeug erfasst, erlitt dennoch eine Schulterfraktur und musste dem Krankenhaus gebracht werden. Sachschäden sind laut Polizei kaum entstanden.

Allgemein zu wenig Beachtung findet die Verkehrsregel, dass an Omnibussen des Linienverkehrs und an gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen halten und Warnblinklicht eingeschaltet haben, nur mit Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren werden darf, dass eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Die Schrittgeschwindigkeit gilt auch für den Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn. Wenn nötig, müssen Fahrzeugführer warten, so die Polizei.