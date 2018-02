18-Jähriger übersiehtAuto mit Anhänger

Ahlhorn Leichte Verletzungen hat ein 82-jähriger Mann aus Großenkneten am Mittwoch, 8.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Katharinenstraße in Ahlhorn erlitten. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Großenkneten hatte ein am Fahrbahnrand abgestelltes Gespann aus Pkw und Anhänger übersehen und fuhr auf den Anhänger auf. Da sich der 82-Jährige zu diesem Zeitpunkt zwischen Pkw und dem Anhänger befand, erlitt er leichte Verletzungen. An beiden Wagen sowie dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, schätzt die Polizei.