Ahlhorn Drei männliche Jugendliche aus Ahlhorn stehen unter dem Verdacht, am Montag, 24. Juni, das „Göpelhaus“ auf dem Dorfplatz an der Katharinenstraße in Ahlhorn in Brand gesetzt zu haben. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben, wie sie jetzt mitteilte. Alle drei Personen sind bereits polizeibekannt und durch frühere Vorfälle aufgefallen. Gegen die Jugendlichen wird wegen Brandstiftung ermittelt, heißt es.

Am 24. Juni war gegen 21.05 Uhr über den Notruf der Feuerwehr der brennende Unterstand gemeldet worden. Trotz der sofort eingeleiteten Löschung durch die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn entstanden erhebliche Schäden am Unterstand, die auf 8000 Euro beziffert wurden. Die Hitze war so groß, dass dieser Schaden an dem Göpelhaus/Pavillon entstand.

Kurz vor der Brandentdeckung hatten Anwohner drei Personen vom Brandort am Dorfplatz weglaufen sehen. Es dürfte sich um die jetzt als Tatverdächtige ermittelten Jugendlichen gehandelt haben.