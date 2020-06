Abwasserbeseitigung: Ahlhorn pumpt sein Netz auf

Ahlhorn Wenn ein heftiger Starkregen über Ahlhorn herunterkommt, dann schrillen bisher besonders im Bereich der Kirchstraße/Wildeshauser Straße die Alarmglocken. Regelmäßig schafft es das Kanalsystem nicht mehr, die Wassermengen aufzunehmen und sie kommen aus den Gullyschächten hoch. Gegen diesen Missstand geht die Gemeinde Großenkneten jetzt vor. Die Bauarbeiten für eine neue Pumpstation in diesem Bereich sowie eine 800 Meter lange neue Druckrohrleitung haben vor kurzem begonnen. Im Abschnitt zwischen Kirchstraße und der Straße Am Gaswerk sind sie im Seitenbereich nicht zu übersehen. 775 000 Euro sind im Haushalt veranschlagt.

Grundsätzlich betreibt die Gemeinde ein Trennsystem mit zwei Kanalsystemen, wie Bauamtsleiter Erhard Schröder erläuterte. Eines ist nur für die Ableitung von Regenwasser vorgesehen, das zweite transportiert das in den Haushalten und Gewerbebetrieben anfallende Schmutzwasser zu den Kläranlagen.

Das Problem: Bei heftigen Regenfällen mit mehr als 50 Liter auf den Quadratmeter steht das Wasser auf den Straßen. So gelangt dann auch Oberflächenwasser über belüftete Schachtdeckel in das Schmutzwassersystem. In Ahlhorn ist dann der Bereich Kirchstraße und Am Gaswerk überlastet, da hier auch Wasser vom Metropolpark (ehemals Fliegerhorst) ankommt. Es kommt zu den gefürchteten Störungen der Abwasserbeseitigung in Form von Rückstaus.

Die neue Pumpstation in der Nähe der Kirchstraße soll das Problem nun lösen. Es handelt sich um einen großen Schacht. Oberhalb wird nur ein Schaltschrank zu sehen sein. Von hier aus werden die Pumpen das Wasser in die neue Druckrohrleitung transportieren. Sie verläuft zunächst parallel der Wildeshauser Straße, quert sie dann und geht weiter Richtung Triftweg zum Hauptpumpwerk.

Die Bauzeit ist laut Erhard Schröder auf rund zwei Monate kalkuliert worden. Teilweise kann es für Fußgänger und Radfahrer zu Behinderungen kommen.

Die Investition in die Abwasserbeseitigung ist auch eine Reaktion auf die Erschließung weiterer Wohngebiete in Ahlhorn, zum Beispiel im Bereich „Lemsen“. Dadurch müssen im Netz weitere Abwassermengen abtransportiert werden.