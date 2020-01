Ahlhorn Fahndungserfolg für das Niedersächsische Forstamt Ahlhorn: Förster haben am Freitag einen 66-jährigen Mann aus Ahlhorn auf frischer Tat dabei ertappt, wie er mit Hilfe einer Anfütterungsstelle Wildtiere erlegen wollte.

Schon fünf Tage zuvor hätten die Förster in einem Waldstück an der Gräperstraße eine ihnen unbekannte Anfütterungsstelle und eine Knüppelfalle entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Die Beschaffenheit der Falle sei dazu geeignet gewesen, Wildtiere in Rehgröße zu erlegen.

Die Förster hätten die Stelle daraufhin überwacht, so die Polizei. Am Freitag sei der 66-Jährige dabei erwischt worden, wie er die Stelle mit neuem Futter präparieren wollte.

Das Forstamt hat die Polizei Großenkneten hinzugezogen. Gegen den Ahlhorner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. Noch sei ungeklärt, ob der Mann bereits Erfolg mit seiner Falle gehabt hätte, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen würden daher noch andauern.