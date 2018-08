Ahlhorn Der Wohnwagen eines im Raum Oldenburg lebenden Mannes soll auf der Autobahn 1 mit einem Luftgewehr beschossen worden sein. Davon geht die Autobahnpolizei Ahlhorn aus, die in dem Fall ermittelt. Der Mann hatte am 16. August auf der Rückreise aus dem Urlaub ein Einschussloch in der Außenwand des Wohnwagens festgestellt und Anzeige erstattet.

Die bisher erlangten Erkenntnisse lassen die Polizei vermuten, dass mit einer Luftdruckwaffe gezielt auf den Wohnanhänger geschossen wurde. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen waffenrechtliche Bestimmungen wurden eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Die Polizei vermutet, dass der Schuss am Donnerstag, 16. August, zwischen 13 und 15 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen abgegeben worden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden.