Bahn: Zug fährt bei Ahlhorn in umgestürzte Birke

Ahlhorn Ein Zug der Nordwestbahn ist am Mittwochnachmittag in Ahlhorn mit einer Birke kollidiert, die wegen starker Windböen auf Bahngleise gefallen war. Um 16.10 Uhr war der Zug auf der Fahrt von Oldenburg nach Osnabrück in den umgestürzten Baum gefahren. Kurz vor dem Bahnübergang Oldenburger Straße kam er zum Stehen,. berichtet die Bundespolizei.

Der Baum wurde überfahren, wodurch die Druckluftanlage des Zuges beschädigt wurde. Die Nordwestbahn konnte daher die Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Nach Instandsetzung durch einen Techniker rollte der Zug in den Ahlhorner Bahnhof ein.

Die 50 Reisenden im Zug wurden laut Bundespolizei nicht verletzt. Wegen des Vorfalls gab es bei fünf Zügen einen Komplettausfall, drei Züge konnten nicht weiterfahren (Teilausfälle). Es verspäteten sich weitere Züge der NWB um insgesamt 156 Minuten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen