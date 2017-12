Ahlhorn Großeinsatz für die Rettungskräfte in Ahlhorn in der Nacht zu Sonntag: Gegen 22:40 Uhr wurde ein Brand im unbewohnten Teil einer Doppelhaushälfte gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Teile des Hauses in Flammen, das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Erstmeldung, dass noch Personen im Gebäude eingeschossen sein könnten, bestätigte sich nicht. Die einzige Bewohnerin – sie lebte in der zweiten Doppelhaushälfte – war bereits in Sicherheit und unverletzt. Dennoch suchten nach Angaben der Nachrichtenagentur Nonstop News Einsatzkräfte unter Atemschutz vorsichtshalber nach weiteren Personen im zum Zeitpunkt unbewohnten Teil des Hauses, fanden aber keine eingeschlossenen Menschen.

„Die Feuerwehr hat den Brandherd schnell ausfindig gemacht und das Feuer gelöscht“, berichtete Albert Seegers von der Polizei Delmenhorst. „Die Bewohnerin ist gut untergekommen, das Haus ist aber unbewohnbar“, erklärte der Sprecher weiter. Ortsbrandmeister Carsten Rönnau (Feuerwehr Ahlhorn) ergänzt: „Es ist dramatisch, wenn solche Einsätze kurz vor Weihnachten kommen“.

Brandursache und Schadenshöhe sind nach Angaben der Polizei noch unklar,