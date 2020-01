Ahlhorn Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Schnellimbiss in der Wildeshauser Straße im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ein und entwendeten Bargeld. Sie hebelten in der Zeit von Samstag, 4. Januar, 23 Uhr, bis Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr, ein Fenster und anschließend die dort befindlichen Spielautomaten auf, wie die Polizei am Montag berichtet. Neben Bargeld aus den Spielautomaten wurde auch die Registrierkasse entwendet. Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.