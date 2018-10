Fahrerin übersieht Geldtransporter

Ahlhorn Ein Geldtransporter ist am Freitag, 9.05 Uhr, in einen Verkehrsunfall in Ahlhorn verwickelt worden. Der Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus Bremen, war mit dem Transporter auf der Oldenburger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen. An der Einmündung zum Westerholtkamp befand sich eine 75-jährige Frau aus Ahlhorn mit ihrem Wagen. Sie wollte die Oldenburger Straße in Richtung Hemannshausen überqueren. Dabei übersah sie den Geldtransporter, es kam zum Zusammenstoß. Dadurch entstand laut Polizei am Auto wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 4000 Euro geschätzt wurde. Die Schäden am Geldtransporter lagen bei 500 Euro, wobei aber auch ein Rad beschädigt wurde. Dadurch mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.