Ahlhorn Helle Aufregung herrschte am Dienstagabend in einem Supermarkt in Ahlhorn: In der Leergutannahme im Eingangsbereich des Netto-Marktes am Kreisel an der Vechtaer Straße hatte ein Kunde gegen 19 Uhr ein Feuer entdeckt. Er informierte die Mitarbeiter. Versuche eines Angestellten, mit einem Feuerlöscher den Brand des Pfand-Automaten in Griff zu bekommen, scheiterten.

Der Laden, in dem sich zu dem Zeitpunkt rund 25 Personen aufhielten, wurde geräumt, die Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn und Sage alarmiert. Sie rückten mit einem Großaufgebot an und bekamen den Brand rasch unter Kontrolle. Auch Polizei und Johanniter waren vor Ort. Auf der anderen Straßenseite versammelten sich viele Schaulustige. Die Feuerwehr setzte Entlüftungsgeräte in dem Gebäude ein.

Personen wurden nach Angaben der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, der Bereich der Leergutannahme wurde gesperrt. Kunden können aber weiterhin in dem Supermarkt einkaufen.