Ahlhorn Komplett ausgebrannt ist am Mittwochvormittag eine Doppelhaushälfte an der Medingstraße in Ahlhorn. Aus unbekannter Ursache war es im Wohnzimmer zu einem Feuer gekommen. Die zwei anwesenden Bewohner blieben unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn, Großenkneten und Sage waren mit 33 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz und löschten das Feuer. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses werden zunächst bei Angehörigen unterkommen.

Das Haus ist unbewohnbar. Das Erdgeschoss ist völlig zerstört und verrußt, teilweise ist der Putz von den Wänden gefallen. Die Hitzeentwicklung war derart stark, dass auch das Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Plastikteile sind dort geschmolzen.

Um 9.42 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Ein 17-jähriger Bewohner der Doppelhaushälfte an der Medingstraße war aufgrund einer Freistunde von der Schule nach Hause gekommen und hatte den Brandgeruch aus dem Wohnzimmer bemerkt, berichtete die Polizei. Als er nachschaute, sah er bereits offene Flammen. Er verständigte seine 43-jährige Mutter, die sich in der Küche aufhielt. Sie versuchte vergeblich, den Brand zu löschen. Gemeinsam mit ihrem Sohn verließ sie die Doppelhaushälfte und wählte den Notruf.

Als die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn bei dem Haus in der Nähe der Johanniter-Rettungswache eintraf, schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern, die geborsten waren.

Das Feuer drohte auf das Dachgeschoss überzugreifen, was die Einsatzkräfte aber verhindern konnten. Mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Außenlöschangriff wurde das Feuer bekämpft und die Wehren bekamen es unter Kontrolle. Das berichtete der Ahlhorner Ortsbrandmeister Carsten Rönnau.

Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke und Ordnungsamtsleiterin Frauke Asche machten sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Die Feuerwehren rückten gegen 11.30 Uhr ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Doppelhaushälfte wurde dafür beschlagnahmt.