Ahlhorn Großeinsatz für die Rettungskräfte der Feuerwehren in Ahlhorn in der Nacht vor Heiligabend: Gegen 22.40 Uhr wurde am Samstag ein Brand in einer Doppelhaushälfte gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Teile des Hauses in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

„Es hieß, in dem Gebäude befänden sich noch Personen“, berichtete Ahlhorns Ortsbrandmeister Carsten Rönnau. „Darum haben wir das Gebäude vorsichtshalber mit Trupps unter schwerem Atemschutz durchsucht.“ Die Erstmeldung bestätigte sich nicht: Die einzige Bewohnerin – sie lebte in der zweiten Doppelhaushälfte – war bereits in Sicherheit und unverletzt. Sie verlor jedoch ihr Hab und Gut in den Flammen.

Schnell konnten die routinierten Feuerwehrleute den Brandherd ausfindig machen und das Feuer löschen. Die Flammen hatten sich nach Angaben Rönnaus bereits über die Zwischendecke in den Dachstuhl ausgebreitet, so dass auch Teile des Daches geöffnet werden mussten. Im Einsatz waren die Ortswehren Ahlhorn und Sage mit insgesamt 40 Kräften. Erst gegen 1 Uhr waren sie zurück.

„Die Feuerwehr hat den Brandherd schnell ausfindig gemacht und das Feuer gelöscht“, berichtete Albert Seegers von der Polizei Delmenhorst. „Die Bewohnerin ist gut untergekommen“, erklärte der Sprecher weiter. Das Gebäude sei aber unbewohnbar. Rönnau ergänzte: „Es ist dramatisch, wenn solche Einsätze kurz vor Weihnachten kommen.“

Weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Wochenende Angaben machen. Die Ermittlungen dauern weiter an.