Ahlhorn Vermutlich ein technischer Defekt hat am Montag, 18.10 Uhr, einen Garagenbrand in Ahlhorn ausgelöst. Als Ursache gilt eine in der Garage abgestellte Gefriertruhe. Bewohner hatten Brandgeruch im Haus an der Fritz-Reuter-Straße wahrgenommen. Ein 37-Jähriger versuchte daraufhin, die Garage zu öffnen. Dabei erlitt er nach Polizeiangaben eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Den Brand in dem Gebiet Am Lemsen löschte die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn, die mit 25 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz war. Auf der Anfahrt rüsteten sich mehrere Trupps mit Atemschutz aus, da zwischenzeitlich vom Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus die Rede gewesen war. Das bestätigte sich aber jedoch nicht. Vielmehr war es der Motor einer Kühltruhe in der Garage, der Feuer gefangen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen, berichtet die Ahlhorner Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz ging in die Garage, um die Kühltruhe herauszuholen, sie abzukühlen und Glutnester abzulöschen.

Anschließend wurde die Garage mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei wurde insbesondere die Decke untersucht, um ein Ausbreiten des Feuers in der Zwischendecke auszuschließen. Zur Sicherheit wurden dafür außerdem Teile der Decke entfernt.

Ein weiterer Trupp unter Atemschutz durchsuchte das Wohnhaus, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr darin befanden und um die Fenster zu öffnen, da das gesamte Haus verraucht war. Um das Haus vom Rauch zu befreien, stellte die Feuerwehr zur Unterstützung einen Lüfter in den Bereich der Eingangstür auf.

Nach einer halben Stunde begannen die Aufräumarbeiten.