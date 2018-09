Ahlhorn Die vorgesehenen 100 Sitzplätze im Saal des „Alten Posthauses“ in Ahlhorn reichten am Freitagabend nicht aus, um allen Kameradinnen und Kameraden auf Anhieb genügend Platz zu bieten. Kurzerhand wurden noch Stühle in den Saal nachgeholt.

Den guten Zuspruch zum Gemeindefeuerwehrball der Wehren in der Gemeinde Großenkneten wertete Gemeindebrandmeister Thorsten Schnitger als gutes Zeichen für Kameradschaft und Interesse am Gemeinschaftssinn in den Ortswehren.

Viele Ehrungen

Wie jedes Jahr stand auch diesmal ein langer Ehrungsreigen an. Doch zunächst lag es an Bürgermeister Thorsten Schmidtke, seinen Dank und die Anerkennung für die nicht selbstverständliche Arbeit für das Allgemeinwohl zu würdigen. „Ihr seid zwar nur ein kleiner Teil von 1,3 Millionen Feuerwehrfrauen und -männer bundesweit, aber ihr seid uns mit das Wichtigste, was wir hier in unserer Gemeinde haben“, sagte Schmidtke mit Ausdruck.

Lobende Worte, die Gehör fanden und die der Bürgermeister auch im Namen von Frauke Asche, die in der Verwaltung für das Feuerwesen zuständig ist, übermittelte.

Besonderen Dank sprach Bürgermeister Schmidtke dem Gemeindesicherheitsbeauftragten Dominik Wefeler, Gemeindeschutzwart Sebastian Wolf und Gemeindeschriftwart Kevin Engler für die übergreifenden Aufgaben aller Ortswehren aus. Gleiches galt für Garlich Grotelüschen, der in den vergangenen elf Jahren als Gemeindegeräte- und -kleiderwart die Ausschreibungen für Geräte und die Aufträge geschrieben hat. Ihm war schon vergangene Woche gedankt worden.

Dank von Exxon Mobil

Von sehr guter Zusammenarbeit sprach auch der stellvertretende Leiter der EMPG-Werksfeuerwehr der Erdgasaufbereitungsanlage in Großenkneten/Sage, Michael Jacobs. Damit diese Zusammenarbeit noch besser werde, hatte Jacobs im Namen der EMPG (Exxon Mobil) symbolisch ein Tablet mitgebracht. Diese technischen Errungeschaften gehen an die vier Ortswehren in Ahlhorn, Großenkneten, Huntlosen und Sage. „Auch wir haben ein solches Tablet. Im Ernstfall lässt sich damit direkt die Zusammenarbeit noch verbessern und effizienter gestalten“, hob Jacobs hervor.

Mit Musik von DJ Harmi fand der Gemeindefeuerwehrball in Ahlhorn zu später Stunde seinen geselligen Abschluss.