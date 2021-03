feuerwehr: Visbeker Bräutigam: in Flammen

Ahlhorn Ein Metallcontainer hat am Montag, 2.10 Uhr, an der Visbeker Straße in der Nähe vom Visbeker Bräutigam gebrannt. Über den Notruf ist die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn alarmiert worden. Sie rückte mit 22 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer nach einer halben Stunde gelöscht.

Der Container in der Nähe des Großsteingrabes diente als Lagerstätte für Holz und andere Utensilien. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang ungeklärt ist. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch offen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unterTelefon 04431/941-115 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen