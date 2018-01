Ahlhorn „Es war am 5. Januar 1918, abends 17.30 Uhr. Ich stand an unserem Küchenfenster im Ahlhorner Posthaus, das auf unseren Park hinausging, als sich in Sekundenschnelle die Welt bis an den Horizont in schwefelgelb erhellte. Zugleich erbebte die Erde. Mein erster Gedanke: Ein Gottesgericht! Das Ende der Welt! „Er“ hat gesprochen! Fenster klirrten, Dachziegel prasselten herab, Türen sprangen auf. Panik im ganzen Hause. Die Menschen rasten wie wild durcheinander. Halbangezogene kamen die Treppen heruntergestürzt. Geschrei: „Luftangriff“ – „In den Keller“ – „Spionage!“ – „Nach draußen!“ Ich höre sie noch alle durcheinander rufen. Anstatt durch die Tür gingen sie über Tische und Stühle durch die Fenster. Ein Postbeamter, der die Kasse retten wollte, verlor alles Geld auf der Kellertreppe.“

Feuerregen ging nieder

Vor 100 Jahren explodierte der Luftschiffhafen Ahlhorn. Über das Unglück schrieb Helene Rohleder im Oldenburgischen Hauskalender 1967. Der Aufsatz wurde aus dem Buch „Die Geschichte des Fliegerhorstes Ahlhorn“ von Dirk Faß um einige Details ergänzt.

„Dann der zweite Knall. Den ersten hatte ich nicht einmal gehört. Der Himmel war glutrot bis an den Zenit. Die Welt brannte. Mein Vater faßte sich als erster und ging vor die Tür. Feuerregen ging nieder. Nun wußte er es genau: Der Luftschiffplatz!

Vier Doppelhallen zerstört

Sirenengeheul setzte ein. Von weit und breit eilten unter wildem Hupen Rettungsmannschaften herbei. Dazwischen die bekannte Hupe des Großherzogs von Oldenburg. Mit Stolz hatte er dieses Werk in seinem Lande entstehen sehen.

In drei Minuten war das Millionenwerk von drei Jahren ein Trümmerhaufen. Vier große Doppelhallen mit je zwei startbereiten, prall gefüllten, bombenbeladenen Luftschiffen waren samt den dazugehörigen Mannschaftsgebäuden vernichtet. Tote und Verwundete. Da es ein Samstagabend war, waren Gott sei Dank viele schon auf dem Nachhauseweg. Das Dorf im Osten war schwer verwüstet. In mehr als 100 km Entfernung hatte man das Beben der Erde durch klirren der Fensterscheiben und Aufspringen von Türen verspürt. Unser Posthaus war dank der für uns günstigen Windrichtung und im Schutz der achtzehn dicken Kastanien mit weniger großen Schäden davongekommen.

Ein Einziger, ein Monteur, der in Halle 1 gearbeitet hatte und wie durch ein Wunder gerettet wurde, indem er durch den großen Luftdruck über alles hinaus gehoben wurde und langsam, wie auf Fittichen getragen, auf einer Wiese landete, konnte Bericht erstatten. Er erzählte, daß das Feuer als eine riesige Stichflamme in einem der Luftschiffe sich entzündet habe und daß darauf sofort die erste Explosion einsetzte. Durch den Feuerregen geriet Halle 2, die unmittelbar daneben stand, in Brand. Wie das Feuer auf die Hallengruppe 3 und 4 übergriff, die gleich darauf durch weit stärkere Detonationen beide auf einmal zusammenbrachen, darüber ist man sich nicht im Klaren. Man vermutet, die Verbindung sei durch die Gasleitung hergestellt worden. Auf jeden Fall: Trotz der 800 Meter Entfernung wurden sie nicht vor dem Zusammenbruch bewahrt.

15 Tote zu beklagen

Namenloses Weh herrschte überall, war doch neben den enormen Materialverlusten auch das höchste Gut, wertvolles Menschenleben zu beklagen: 15 Tote, etwa 30 Schwerverletzte und weit über 100 Leichtverletzte barg man aus den Trümmern. Geknickte, zerborstene Hallenträger, verstreut liegendes Mauerwerk, Aluminiumfetzen, geplatzte Benzinfässer, klägliche Überreste der Luftriesen sowie zerstörte Hallenkasernen und Magazine boten einen entsetzlichen Anblick.

Unendlich schmerzlich war für uns das Wiedersehen mit Marinebaurat Beck, dem Erbauer des Luftschiffplatzes. Sein Lebenswerk war zerstört. Aber es dauerte nicht lange. Er packte die Arbeit noch einmal wieder an. Innerhalb von sechs Monaten waren sechs Hallen wiederaufgebaut, und nach wie vor traten Luftschiffe Feindflüge an.“