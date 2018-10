Ahlhorn Im Eingangsbereich eines Geldinstituts an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn ist am Mittwoch, 18.40 Uhr, ein 20-jähriger Geldbote überfallen worden. Beim Betreten des Gebäudes wurde das Opfer aus der Gemeinde Großenkneten von einem bislang unbekannten männlichen Täter gewaltsam angegangen. Infolgedessen stürzte der 20-Jährige zu Boden, so die Polizei. Dabei fiel ihm die Geldtasche aus der Hand. Der Täter entwendete sie und floh zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Opfer wurde leicht im Bereich des Gesichtes verletzt. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt, so die Polizei.

Das Opfer machte folgende Angaben zum Täter: männlich, ca. 190 bis 200 Zentimeter groß, schlank, schwarz gekleidet, mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/9410, zu melden.