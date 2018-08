Griff in die Kasse vom Supermarkt

Ahlhorn Räuberischer Diebstahl im Edeka-Markt an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn: Am Samstag, gegen 18,35 Uhr, hat ein unbekannter Täter „in einem günstigen Moment“, so die Polizei, in die Kasse gegriffen und ist geflohen. Zunächst hatte der Mann sich noch an der Kasse angestellt, bevor er dann zulangte. Auf seiner Flucht versuchten couragierte Kunden, den Täter aufzuhalten, wurden jedoch zur Seite geschubst.

Folgende Täterbeschreibung veröffentlichte die Polizei: circa 1,70 Meter groß, rund 30 Jahre alt, dunkles Haar, „südländisches Erscheinungsbild (iranisch/irakisch)“, bekleidet mit einem schwarz-weißen Pullover.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 04431/9410, zu melden.