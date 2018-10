Ahlhorn /Großenkneten Mein lieber Schwan, das hätte auch schief gehen können auf der Autobahn 29. Zum Glück ist aber nichts passiert. Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat am Mittwochvormittag zwei Schwäne noch rechtzeitig von der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Ahlhorn und Großenkneten holen können. Die Beamten stoppten den Verkehr und wendeten so mögliches Unheil ab. Im ersten Fall gegen 10.45 Uhr konnte zusammen mit einem zufällig anwesenden Förster der Schwan eingefangen und an eine Wildtierauffangstation in Rastede übergeben werden. „Eine erste Untersuchung ergab, dass sich der junge Schwan einen Flügel gebrochen hatte“, so die Polizei.

Gegen 12.05 Uhr ging eine neue Meldung über einen weiteren Schwan auf dem Standstreifen der Autobahn 29 ein. Mit derselben Vorgehensweise konnte auch dieses Tier eingefangen werden. „Das Schwanenpärchen wurde kurze Zeit später in der Auffangstation wieder vereint“, vermeldet die Autobahnpolizei.