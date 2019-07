Hauptfahrstreifen auf 29 gesperrt

Ahlhorn /Großenkneten Auf der Autobahn 29 zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn ist auf dem Hauptfahrstreifen eine Betonplatte gebrochen und hat sich um fünf Zentimeter abgesenkt. Deshalb ist der Hauptfahrstreifen in Richtung Oldenburg gesperrt, teilt die Autobahnmeisterei Wildeshausen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Verkehr wird einspurig auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Autobahnmeisterei will den Schaden so schnell wie möglich reparieren lassen. Insgesamt müssten drei Betonplatten ausgetauscht werden.

Vergangene Woche war es auf der A 29 zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg zu einem sogenannten Blow-up gekommen. Aufgrund der Hitze waren zwei Betonplatten gegeneinander- und dann hochgedrückt worden.