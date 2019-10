Gullydeckel gegen Schultür

Ahlhorn Im Ahlhorner Schulzentrum geht die Reihe der Vandalismus-Vorfälle weiter. Diesmal haben sich unbekannte Täter die Mühe gemacht, einen Gullydeckel aus der Fassung herauszunehmen und ihn gegen die Eingangstür der Graf-von-Zeppelin-Oberschule an der Straße „Am Lemsen“ zu werfen. Passiert ist die Tat am Wochenende zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Die Tür wurde entsprechend beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/9410 zu melden.

Im Ahlhorner Schulzentrum haben in den vergangenen Monaten die Vandalismusvorfälle in der unterrichtsfreien Zeit zugenommen. So kam es zu Farbschmierereien und anderen Sachbeschädigungen.