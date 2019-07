Maschine fängt auf Feld Feuer

Ahlhorn Drei Feuerwehren sind am Dienstag in Ahlhorn gefordert gewesen. Auf einem Feld am Triftweg war während der Erntearbeiten ein Feuer im Motorraum eines Mähdreschers ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Ortsbrandmeister Carsten Rönnau niemand.

Um 15.01 Uhr ging der Alarm ein, so Rönnau: Demnach brannte nicht nur der Motorraum, sondern auch anschließend frisch geerntetes Stroh. „Das Problem war, dass sich in 50 Metern Entfernung ein Reetdach befindet.“ Ein Übergreifen konnte jedoch verhindert werden. Ebenso wurde ein Übergreifen auf ein Getreidefeld abgewehrt. Rund ein Hektar des Feldes fing dennoch Feuer. Wie Ortsbrandmeister Rönnau weiter berichtet, ist die Ursache des Brands im Motorraum bisher unklar.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, Großenkneten mit drei Fahrzeugen und 18 Kameraden sowie Wildeshausen mit drei Autos und 15 Kräften rückten aus. Nach gut einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet.