Mit Auto im Garten gewütet:  Zeugen gesucht

Ahlhorn Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Wochenende auf einem Grundstück an der Straße „Am Scheidewald“ in Ahlhorn ereignet und bei dem eine unbekannte Person Fahrerflucht begangen hat. Dabei wurden auf einem Grundstück einige Schäden angerichtet.

Ein unbekannter Fahrzeugführer war auf der Straße „Am Scheidewald“ in Richtung „Meyelheide“ unterwegs gewesen. In einer scharfen 90-Grad-Kurve fuhr er das Fahrzeug geradeaus in eine Hecke des Grundstücks. Im Anschluss wurde der Garten gequert, um beim Herausfahren vom Grundstück einen Zaun mit Betonpfeilern zu überfahren.

Der Unfall muss sich laut Polizei zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, zugetragen haben. Hinweise auf einen möglichen Verursacher, dessen Fahrzeug erhebliche Schäden aufgewiesen haben muss, nimmt die Polizei unter Telefon 0 44 35/91 91 90 entgegen.