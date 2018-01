Ahlhorn /Oldenburg Kein Warten, keine Untersuchung des Fahrzeugs, keine notwendigen Reparaturen. Bei einem Geschäftsmann in Ahlhorn soll es TÜV-Plaketten für rund 200 Euro einfach so gegeben haben. Die waren allerdings gefälscht. Seit Freitag nun muss sich der 35-Jährige wegen Urkundenfälschung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Im aktuellen Fall soll der Angeklagte, der in Ahlhorn ein kleines Geschäft betreibt, einem Rumänen eine TÜV-Plakette verkauft haben.

Laut Anklage soll der 35-Jährige die TÜV-Plakette selbst vom Kennzeichen des alten Kunden-Fahrzeugs abgekratzt und die neue angebracht haben. Für die nächsten drei Jahre sollte bezüglich einer Hauptuntersuchung des Fahrzeugs erst einmal Ruhe sein. Doch die Sache flog auf. Als sich verdichtete, dass der Angeklagte hinter dem Geschehen stecken könnte, sollen bereits Ermittlungen gegen ihn wegen anderer Fälle des TÜV-Plaketten-Handels im Gange gewesen sein.

Der Rumäne, der die neue TÜV-Plakette bekommen hatte, konnte der Polizei genau beschreiben, wo sich das Geschäft des Angeklagten in Ahlhorn befindet. Mit einer Sicherheit von 90 Prozent hatte er auch den Angeklagten bei einer Wahlbildvorlage wiedererkannt. Es habe sich herumgesprochen, dass es bei dem Angeklagten TÜV-Plaketten gebe, sagte der Zeuge. Es sei erzählt worden, der Angeklagte „mache TÜV“.

Der 35-Jährige indes bestreitet den Vorwurf vehement. Er habe mit der Sache nichts zu tun. Er habe zur fraglichen Tatzeit auf einem Schlachthof gearbeitet und sei gar nicht in seinem Geschäft gewesen, beteuerte er. Das Verfahren gestaltet sich insofern schwierig, als dass der genaue Tattag nicht bekannt ist. Es gibt eine Zeitspanne von mehreren Tagen. Das macht auch die Alibi-Version schwierig. Zeugen sollen nun helfen, den Fall aufzuklären.

Wegen des Vorwurfes musste sich der Angeklagte schon einmal vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht in Wildeshausen hatte ihn in einem ersten Prozess um die Sache im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Dagegen hatte der Angeklagte über seinen Anwalt Berufung eingelegt.