Ahlhorn Vor der Grundschule Ahlhorn hat vermutlich ein Unbekannter im November sowie im Dezember aus einem Pkw heraus Kinder fotografiert. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es wurde zusammen mit dem Präventionsbeamten ein Elternbrief aufgesetzt, in dem Handlungsempfehlungen gegeben werden“, sagte Daniela Seeger, Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. In dem Brief, der der NWZ vorliegt, wird den Eltern empfohlen, mit dem Kind darüber zu sprechen und sich bei weiteren Vorfällen an die Polizei zu wenden.

Der erste gemeldete Vorfall ereignete sich laut Seeger am 28. November um 7.10 Uhr auf dem Weg zur Schule im Bereich der Bushaltestelle, zwei weitere Vorfälle am 2. und 5. Dezember, jeweils zwischen 16 und 16.30 Uhr vor der Grundschule im Bereich des Horts. „Diese Hinweise nehmen wir ernst“, sagte Seeger. Während der genannten Tatzeiträume fahre die Polizei vor der Schule Streife.

Auf die Frage, ob sich solche Vorfälle zurzeit häufen würden, antwortete Seeger: „Es ist ein Phänomen, das immer mal wieder aufploppt und nie wirklich abebbt. Wir sagen den Kindern aber nicht ,Achte auf das und das Auto’. Das würde nur Ängste schüren.“ Die Polizei stehe mit der Grundschule in Kontakt und wolle das Thema sensibel behandeln.

Wer etwas zu den Vorfällen sagen kann: Die Polizei in Ahlhorn/Großenkneten ist unter Telefon 0 44 35/91 91 90 zu erreichen.