Ahlhorn In Schlangenlinien und ohne Beachtung des Verkehrs unterwegs: Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten einen Radfahrer auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn am Dienstag gegen 15 Uhr.

Während der Kontrolle zeigte sich der 47-Jährige gegenüber den Polizisten sofort verbal aggressiv und streckte mehrfach beide Mittelfinger aus. Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Der Großenkneter musste die Polizisten zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten immer wieder.

Den 47-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.