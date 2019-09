Ahlhorn Viel zu tun gab es für die Polizeibeamten in Ahlhorn am Samstag und Sonntag: Sie registrierte gleich drei Alkoholfahrten.

Bereits am Samstagnachmittag fiel Polizeibeamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw auf, das die Vechtaer Straße in Schlangenlinien befuhr und dabei mehrfach beinahe von der Fahrbahn abkam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie einen Alkoholwert von 1,78 Promille bei dem 36-jährigen Fahrer aus Visbek fest. Sie entzogen ihm seinen Führerschein und entnahmen eine Blutprobe. Den 36-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

In der Nacht zum Sonntag folgten zwei weitere Alkoholfahrten. Zunächst kontrollierten die Polizeibeamten einen 28-jährigen Fahrzeugführer auf der Wildeshauser Straße. Bei dem rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Rumänien wurde beim durchgeführten Alkoholtest ein Wert von 1,62 Promille festgestellt. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 28-jährigen Fahrers.

Nur kurze Zeit später am selben Ort kontrollierten die Polizisten einen 33-jährigen Fahrer eines Transporters. Der Mann stammte ebenfalls aus Rumänien. Auch bei ihm stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizisten ordneten wiederum eine Blutentnahme an und beschlagnahmten die Fahrerlaubnis.