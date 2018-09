Unbekannte zünden Strohballen an

Ahlhorn /Regente Unbekannte Täter haben am späten Sonntagabend, gegen 23 Uhr, sechs Strohballen auf einem Feld bei Ahlhorn in Brand gesetzt. Die Rundballen lagen an einem Feldrand an der Oldenburger Straße im Bereich des Feldmühlenwegs. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ahlhorn konnte den Brand schnell löschen. Sie war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zum Brandherd ausgerückt. Drei der Ballen wurden völlig zerstört.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-115 entgegen.