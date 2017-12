Ahlhorn /Sage Gleich zwei Mal sind Unbekannte am Mittwoch in der Gemeinde Großenkneten in verschiedene Firmen eingebrochen. In der Zeit von 11.30 Uhr und 13 Uhr wurde im Lagerraum der Grünsammelstelle in der Straße Am Waldesrand in Sage eine Jacke gestohlen. In der Wildeshauser Straße in Ahlhorn wurde die Scheibe eines weiteren Unternehmens eingeschlagen und Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ist die Schadenshöhe nicht bekannt. Die Beamten rufen Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer 04431/941115 zu melden.