Ahlhorn Wenn’s auf der Autobahn 1 kracht, bedeutet das für die Ahlhorner Ortsdurchfahrt mal wieder stockenden Verkehr und Schneckentempo. So war es auch am Freitagmorgen, nachdem in der Nacht zuvor zwei Lkw zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Ahlhorner Heide der A 1 kollidiert waren (siehe nebenstehende Meldung).

Durchfahrt verboten

Dabei weist ein Verkehrsschild kurz nach der Autobahnabfahrt an der G 213 auf das Durchfahrtverbot für Lkw über 7,5 Tonnen hin. „Wenn es einen Stau auf der Autobahn gibt, ist die G 213 und damit die Ortsdurchfahrt Ahlhorn offizielle Umleitungsstrecke“, sagt Hartmut Theilen von der Gemeindeverwaltung Großenkneten. Das sei in den 90er-Jahren Teil des Vertrages mit dem Bund gewesen, als die Bundesstraße 213 in der Gemeinde Großenkneten zur Gemeindestraße 213 herabgestuft wurde. Ziel der Kommune war es damals, den Lkw-Durchgangsverkehr aus Ahlhorn zu verbannen.

Voraussetzung für den Vertrag sei damals aber auch gewesen, Ausnahmegenehmigungen zuzulassen, so Theilen. „Im vergangenen Jahr haben wir 453 Ausnahmegenehmigung erteilt: 281 für Lkw und Zugmaschinen, 38 für Anhängerauflieger und 134 für Sonderfahrzeuge wie Busse und Krane.“ Sie müssten jedes Jahr neu beantragt werden. Antragssteller seien fast ausnahmslos Firmen aus der Gemeinde und Umgebung.

Fährt denn heute weniger Lkw-Verkehr durch Ahlhorn als früher? „Der Lkw-Verkehr ist faktisch weniger geworden, auch wenn manch einer ein anderes Gefühl hat“, sagt Erster Gemeinderat Klaus Bigalke. Das belege auch das Verkehrsgutachten, das 2017 vorgelegt wurde. Das beinhaltet Verkehrszählungen aus dem Mai 2016.

10 000 Fahrzeuge am Tag

Danach könne das vorhandene Straßennetz den Verkehr generell aufnehmen. Die Verkehrssituation sei nicht problematisch. Allerdings wirkten sich die hohen Verkehrsbelastungen im Ortskern bei gleichzeitiger Aufenthaltsfunktion störend aus. Verantwortlich dafür sei der hohe Durchgangsverkehr, auch an Lkw. Im Zentrum von Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße wird mit knapp 10 000 Fahrzeugen pro Tag der Höchstwert erreicht. Davon ist ein Drittel Durchgangsverkehr, davon wiederum sind 670 Fahrzeuge Schwerverkehr. Für die Kontrolle des fließenden Verkehrs ist die Polizei zuständig. „Es gibt ab und an Kontrollen“, so Bigalke.

Mit der Übernahme der einstigen B 213 und heutigen G 213 ist die Gemeinde auch Kostenträger geworden. Momentan behilft sich die Gemeinde mit der Reparatur von Schlaglöchern. Doch seit Jahren wird über die Sanierung gesprochen. Im 2018er-Haushalt steht dafür eine Million Euro zur Verfügung, 2019 soll weiteres Geld folgen. „Wir haben auch im Rahmen des Städtebauförderprogramms ’Soziale Stadt’ einen Zuschuss für die Sanierung und den Umbau der Wildeshauser Straße beantragt“, so Bigalke

Manch einer in Ahlhorn träumt von einer Entlastungsstraße wie sie zum Beispiel die Nachbargemeinde Visbek gebaut hat. Andere wünschen sich eine weitere Autobahnanbindung an der Visbeker Straße nahe des Metropolparks Hansalinie, der auch viel Schwerlastverkehr produziert. Der wird derzeit vielfach über die Anschlussstelle Ahlhorner Heide der A 1 abgewickelt und fällt im Ortskern nicht so auf.