Unter Alkohol Auto übersehen

Ahlhorn Bei einem Rangiermanöver auf einem Tankstellengelände an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn hat ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, einen Unfall verursacht. Beim Rückwärtsfahren mit seinem Ford Transit kollidierte er mit einem abgestellten Pkw (BMW) einer 53-jährigen Frau aus der Gemeinde Großenkneten. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,62 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Sachschäden an den Fahrzeugen wurden auf 2500 Euro geschätzt.

