Ahlhorn „Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich als Archivpfleger der Gemeinde Großenkneten danach gefragt wurde“, sagt Dirk Faß. „Seid wann gibt es den Kreisel in Ahlhorn?“ Peter von der Dovenmühle (77), aufgewachsen im Blockhaus Ahlhorn, ist überzeugt, dass der Kreisel, früher auch Rondell oder Pudding genannt, während der Besatzungszeit 1955 durch der britischen Royal Air Force eingerichtet wurde, um der für den Verkehr überlasteten Kreuzung und dem Aufkommen der Militärfahrzeuge gerecht zu werden. Auch der damalige starke Bahnverkehr sorgte auf der Kreuzung für Verkehrsprobleme.

Englisches System

Schon weit vor den Straßenmündungen die von allen Seiten auf den Kreisel zuliefen, wurden am Anfang Warnschilder mit einen Totenkopf aufgestellt. Auch rund um den Außenkreis warnten an die 20 Schilder mit einer Pfeilrichtung nach rechts: Fahrtrichtung! Dieses neue englische Verkehrssystem kannten und trauten die Autofahrer nicht und es kam öfter zu Unfällen. Das war etwas Neues: Wer im Kreisel drin ist, hatte Vorfahrt!

Am 1. Juli 1955 schrieb die Nordwest-Zeitung: Beim neu errichteten Pudding an der Kreuzung der Bundesstraße 69 leuchten abends im laufenden Rhythmus gelbe und rote Lichter auf, die von weitem gut zu erkennen sind und jeden Fahrer zur Vorsicht mahnen. Nur einmal seit der Inbetriebnahme hat ein unbekannter Fahrer einige Schilder umgefahren. Da sich hier bei Tag und bei Nacht der Verkehr reibungslos abwickelt, bestätigt, dass die Einrichtung ihren Zweck voll und ganz erfüllt. Der heutige, erst in jüngster Zeit, bautechnisch erneuerte und erweiterte Ahlhorner Kreisel dürfte wohl einer der ersten in Deutschland sein. Diese sinnvolle Verkehrsregelung hat in Stadt und Land reichlich Nachahmer gefunden.

Neubau im Jahr 2018

Im vergangenen Jahr wurde der Kreisel samt Nebenanlagen neu gebaut. Die Gemeinde Großenkneten mit 337 000 Euro dabei, das Land mit 314 000 Euro.

Der Bürgerverein Ahlhorn ist in das Projekt involviert worden, hatte er doch beantragt, dass die Mittelinsel des Kreisels mit Motiven der Ahlhorner Geschichte gestaltet wird. Als Skulpturen im Kreisel abgebildet werden ein Zeppelin, den der Autofahrer aus Richtung Vechta sieht. Eine Postkutsche wird aus Richtung Cloppenburg zu sehen sein, ein Hünengrab aus Richtung Oldenburg sowie ein Schäfer mit Schaf aus Richtung Wildeshausen. Die Skulpturen, die die Ahlhornerin Josephina Hoffmann entworfen hat, werden aus Metall gestaltet und dürfen Rost ansetzen. Die Skulpturen, die angestrahlt werden, sind zwischen 2,5 und drei Meter breit sowie zwischen 1,6 bis 1,8 Meter hoch, plus Sockel. Die Sockel sind vor einigen Tagen gegossen worden.