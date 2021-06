Verkehr: Motorrad in Ahlhorn übersehen: Schwer verletzt nach Sturz

Ahlhorn Schwere Verletzungen hat ein 52-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Visbeker Straße in Ahlhorn erlitten. Gegen 18.35 Uhr hatte ihn nach Polizeiangaben der 34-jährige Fahrer eines Transporters übersehen, der von der Visbeker Straße nach links in die Oppelner Straße abbiegen wollte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer aus der Gemeinde Visbek, der die hintere rechte Ecke des Transporters touchierte. Der Visbeker stürzte mit seiner Maschine und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 400 Euro. Gegen den 34-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

