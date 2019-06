Ahlhorn Anwohner der Katharinenstraße haben am Montagabend um 21.05 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ahlhorn rückte zum Brandort aus und stellte fest, dass das sogenannte Göpelhaus auf dem Dorfplatz in Flammen stand. Zunächst war ein Schuppenbrand gemeldet worden. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten entstanden erhebliche Schäden am Unterstand, die auf 8.000 Euro beziffert wurden.

Kurz vor der Brandentdeckung hatten Anwohner drei Menschen vom Brandort weglaufen sehen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet und bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der Tel. (04431) 941-115 (739375).