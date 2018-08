Ahlhorn Einen Vorfall vom 15. August an einer Tankstelle in Ahlhorn hat die Polizei jetzt aufklären können. Ein 20-jähriger Mann aus Halen hatte einen Zaun auf dem Tankstellengelände beim Rangieren mit seinem Wagen beschädigt. Der Schaden am Metallzaun wurde auf 500 Euro geschätzt. Der junge Mann wurde von einem Zeugen auf den Schaden angesprochen, entfernte sich aber trotzdem vom Unfallort. Die Polizei konnte ihn im Nachhinein ermitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.