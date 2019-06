Motorbrand in einer Backstraße

Aldrup /Düngstrup /Colnrade Wegen eines Motorbrands in einer Backstraße in einer Firma in Aldrup ist am Sonntag, 3.04 Uhr, für die Freiwilligen Feuerwehren Düngstrup (mit elf Kräften) und Colnrade Vollalarm ausgelöst worden. Eine Brandmeldeanlage hatte auf das Feuer reagiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war zunächst ein offenes Feuer zu sehen. Die vorhandene Kohlendioxid-Löschanlage hatte nicht ausgelöst, da sie aufgrund von Wartungs-/Reinigungsarbeiten außer Betrieb gesetzt war. Daraufhin wurde die Anlage manuell ausgelöst, berichtet Lena Depken von der Feuerwehr. Die Einsatzstelle wurde durch Trupps unter Atemschutz kontrolliert und konnte nach knapp zwei Stunden an den Eigentümer übergeben werden.