Almsloh Bargeld und hochwertiger Schmuck wurde am Mittwochnachmittag oder in der Nacht zum Donnerstag aus einem Einfamilienhaus in Almsloh gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die 78-jährige Bewohnerin im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen um 8 Uhr nicht zuhause. Durch die unverschlossene Eingangstaustür sei der Dieb in das Haus an der Straße Zum Anger gelangt und habe in aller Ruhe nach Wertgegenständen gesucht. Zum Wert der Beute konnte die Polizei am Freitag noch keine konkreten Angaben machen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/94 10, zu wenden.